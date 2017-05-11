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إحالة أوراق متهم بقتل مجند في التحرير للمفتي
محكمة ـ احداث كرادسة ـ مذبحة كرداسة

إحالة أوراق متهم بقتل مجند في التحرير للمفتي

2017-05-11 13:09:43

أحالت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، اليوم الخميس، فريد رأفت ومرتضى محمد لفضيلة مفتى الجمهورية لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهما، لاتهامهما بحرق سيارة شرطة وقتل مجند بشارع محمد محمود في ميدان التحرير مايو عام 2013.

كما قررت حجز القضية للحكم بجلسة 12 يوليو على جميع المتهمين، والبالغ عددهم 8 متهمين من بينهم فتاتان.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني وسامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى، وسكرتارية ممدوح عبدالرشيد.

وطلب أنس سيد، دفاع أحد المتهمين، بمد أجل للاطلاع كونه حضر بتوكيل خاص من موكله طبقا لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديدة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها قتل مجند شرطة، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة، والتجمهر والتظاهر بدون تصريح فى بداية شهر يناير من عام 2013.

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