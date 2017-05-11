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أبو تريكة ينعى نجم الأهلي السابق محمود السايس عبر "تويتر"
محمد ابو تريكة - محمد ابوتريكة

أبو تريكة ينعى نجم الأهلي السابق محمود السايس عبر "تويتر"

2017-05-11 13:10:24
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نعى محمد أبو تريكة، نجم منتخب مصر والنادى الأهلى السابق، الكابتن محمود السايس، لاعب ومدرب الفريق الأسبق، الذى وافته المنية، مساء أمس الأربعاء، بعد صراع مع المرض.

وكتب أبو تريكة عبر حسابه بموقع التدوينات الصغيرة “تويتر”، “رحمة الله على الكابتن محمود السايس نجم النادى الأهلي، وغفر الله ذنوبه وأسكنه فسيح جناته”.

وبدأ محمود السايس مشواره مع الكرة فى مدرسة حلوان الثانوية، وانضم لأشبال نادى حلوان، فى إحدى مباريات دورى المدارس لفت انتباه مسئولى الأهلى ليلتحق بأشبال القلعة الحمراء بالنادى فى سن 15 عاما، ليضمه محمد عبده صالح الوحش المدير الفنى للفريق وقتها للفريق الأول عام 1961.

وتولى السايس منصب المدير الفني للفريق الأول ليقوده لتحقيق لقب بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس 1984 على حساب كانون ياوندي الكاميرونى، ثم حقق معه لقب دوري 1984-1985 بعد غياب موسمين عن القلعة الحمراء قبل أن يترك المهمة لخلفه محمود الجوهرى.

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