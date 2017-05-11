 Moheet on google
الخميس 11 مايو 2017 01:20 مساءً
روابط سريعة
حريق هائل بمخزن مستشفى «منشية البكري»
الحماية المدنية ـ حريق‎

حريق هائل بمخزن مستشفى «منشية البكري»

2017-05-11 13:04:53

شب، منذ قليل، حريق هائل داخل أحد مخازن مستشفى منشية البكري، حيث تم الدفع بـ8 سيارات إطفاء.

وجار إخلاء مكان البلاغ للسيطرة على النيران، التى تسببت في إحداث حالة من الذعر بين رواد المستشفى والمرضى.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3