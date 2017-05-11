شب، منذ قليل، حريق هائل داخل أحد مخازن مستشفى منشية البكري، حيث تم الدفع بـ8 سيارات إطفاء.

وجار إخلاء مكان البلاغ للسيطرة على النيران، التى تسببت في إحداث حالة من الذعر بين رواد المستشفى والمرضى.