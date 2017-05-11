قال ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء سفاجا استقبل صباح اليوم السفينة السياحية Seven seas voyager وعلى متنها 698 سائح من جنسيات مختلفة و448 طاقم وهى بطول 206.5 متر وعرض 28.8 متر وغاطس 7.1 متر وجنسيتها بهامس قادمة من ميناء صلالة بعمان وذلك لزيارة مناطق الأقصر وأسوان.

وذكر بيان للهيئة اليوم، أن اللواء هشام أبو سنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تابع وصول السفن السياحية لموانئ الهيئة وشدد على مديرى الموانى بضرورة التنسيق مع كافة اعضاء المجتمع المينائى لتقديم كافة التسهيلات ومنها انهاء اجراءات الجوازات على متن السفينة واستقبال السياح بصالات الوصول الجديدة لإنهاء اجراءات التفتيش والجمارك وسط إجراءات أمنية مشددة، وذلك مع زيادة السفن السياحية لميناء سفاجا بعد أن اصبحت الميناء محطة ترانزيت على الخط الملاحى “العقبة – صلالة” بعد انتهاء اعمال التطوير بالميناء وزيادة مساحتها وإقامة صالات جديدة للوصول والسفر مما ساهم فى جذب الخط الملاحى للميناء.

وأكد ابو سنة، على إعطاء أولوية خاصة للسفن السياحية بالميناء وإلزام التوكيلات والشركات السياحية لتوفير باصات مكيفة لاصطحاب السائحين اثناء جولاتهم يرافقها سيارات شرطة السياحة وقوات التأمين وذلك لجذب العديد من السفن السياحية وإظهار الموانى المصرية بما يليق بها من مكانة والتأكيد على أن مصر بلد الأمن والأمان.