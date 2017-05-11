الملكة رانيا تتعاون مع جوجل لإنشاء منصة تعليمية على مستوى المنطقة العربية2017-05-11 13:09:53
أعلنت مؤسسة “الملكة رانيا” زوجة الملك “عبد الله الثاني بن الحسين” ملك المملكة الأردنية الهاشمية للتعليم والتنمية، ومؤسسة جوجل دوت أورج “الذراع المانح الخيري لشركة جوجل”، أمس في لندن، التعاون لإنشاء منصة إلكترونية تعليمية باللغة العربية لموارد التعليم المفتوحة والمخصصة لطلبة المدارس والمعلمين في المنطقة العربية.
وتهدف هذه المنحة إلى توفير تعليم نوعي للملايين من الطلبة في المنطقة، والأطفال المحرومين من التعليم بسبب النزاعات والنزوح يقدر عددهم اليوم ب 13 مليون طفل، اي ما يعادل 40٪ من مجمل هذه الفئة العمرية.
وتم الإعلان عن هذا التعاون الذي تُقدم بموجبه جوجل منحة بمقدار ثلاثة ملايين دولار، لإنشاء المنصة خلال حوار بين جلالة الملكة “رانيا العبدالله” و”إريك شميدت” المدير التنفيذي لشركة “ألفابيت” أثناء منتدى “جوجل زايتغايست” في لندن قبل عدة أيام.
وحول هذا التعاون قالت جلالة “الملكة رانيا”: “أنا واثقة بأن دعم جوجل دوت أورج سيمكننا فتح قنوات للتعليم النوعي لجميع الطلبة العرب أينما كانوا وبذلك نكسر الحواجز التي تقف في وجه العديد من الأطفال في البلدان العربية.”
من جانبها قالت نائب مدير جوجل دوت أورج “جاكلين فولير”: “نحن نفخر بدعم عمل مؤسسة “الملكة رانيا” وذلك كجزء من التزامنا بالبرامج التعليمية التي تسخر التكنولوجيا لجميع الأطفال من الحصول على فرصة للتعلم والتقدم.
وستقوم هذه المنصة بتوفير مساقات تعليمية تسلسلية، بالإضافة إلى تمكين المستخدم من البحث عن مفاهيم ومهارات دون الحاجة إلى التسجيل مسبقا، كما أن المنصة توفر مراجع للمعلمين مطابقة للمناهج الوطنية للاستخدام داخل الصفوف، لدورهم الأساسي في عملية التعليم.
ويذكر أن مؤسسة “الملكة رانيا” للتعليم والتنمية التي بدأت في عام ،2013 هي مؤسسة رائدة في مجال التعليم العالي، وتؤمن المؤسسة بأن التعليم هو أساس التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، لذلك تقوم بالتعرف على الثغرات وإيجاد الفرص لتطوير برامج تعليمية جديدة للتأثير على السياسات وإيجاد التغيير الإيجابي والفعال على أرض الواقع.
إدراك أحدث المبادرات المؤسسة التي منصة إلكترونية للمساقات الجماعية المفتوحة المصادر، وتمكنت منذ إطلاقها عام 2014 من الوصول إلى أكثر من مليون متعلم عربي.
وتعتبر جوجل دوت أورج، الذراع المانح الخيري التابع لشركة جوجل، والذي يدعم المؤسسات غير الربحية المتميزة في الابتكار لمواجهة قضايا إنسانية، ومنذ إطلاقها عام 2005 تبحث الشركة عن المؤسسات الفاعلة في مجتمعاتها لتحقيق التغيير الإيجابي وذلك من خلال الإبداع الممنهج لحل أكبر التحديات التي تواجه العالم، وتسعى لبناء بيئة عالمية لخدمة الجميع وتؤمن بقدرة التكنولوجيا إحداث هذا التطور في ثلاثة مجالات رئيسية هي التعليم والفرص الاقتصادية والتكافؤ.
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