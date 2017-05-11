 Moheet on google
الخميس 11 مايو 2017 01:30 مساءً
روابط سريعة
أكثر من ثلث الرجال البريطانيين يشعرون بالوحدة
القلق2

أكثر من ثلث الرجال البريطانيين يشعرون بالوحدة

2017-05-11 13:00:20

كشف علماء بريطانيون أن 35 بالمائة من الرجال في المملكة المتحدة لديهم الإحساس بالوحدة على الأقل مرة واحدة أسبوعيا، في حين اعترف 11 بالمائة من البريطانيين بالمعاناة من هذا الشعور يوميا.

ووفقا لبحث نقلته صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الانتقال للعيش بعيدا عن الأسرة والأصدقاء هو الدافع الرئيسي للشعور بالوحدة لدى 18 بالمائة من هذه الحالات.

وأوضح البحث أن الانفصال والبطالة إضافة إلى وفاة أحد أعضاء العائلة من أسباب هذا الشعور لدى 17 بالمائة ممن يعانون منه، وأشار إلى أن أكثر من 25 بالمائة من الرجال ممن تتراوح أعمارهم بين 65 و69 عاما يرون أن التقاعد هو سبب شعورهم بالوحدة.

وقال 39 بالمائة من الرجال الذين اعترفوا بشعورهم بالوحدة إن هذا الإحساس يجعلهم يشعرون بالعزلة، فيما قال 35 بالمائة منهم إنه يسبب الإحباط بينما يرى 27 بالمائة أن هذا الإحساس أضر بثقتهم بأنفسهم.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3