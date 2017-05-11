كشف علماء بريطانيون أن 35 بالمائة من الرجال في المملكة المتحدة لديهم الإحساس بالوحدة على الأقل مرة واحدة أسبوعيا، في حين اعترف 11 بالمائة من البريطانيين بالمعاناة من هذا الشعور يوميا.

ووفقا لبحث نقلته صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الانتقال للعيش بعيدا عن الأسرة والأصدقاء هو الدافع الرئيسي للشعور بالوحدة لدى 18 بالمائة من هذه الحالات.

وأوضح البحث أن الانفصال والبطالة إضافة إلى وفاة أحد أعضاء العائلة من أسباب هذا الشعور لدى 17 بالمائة ممن يعانون منه، وأشار إلى أن أكثر من 25 بالمائة من الرجال ممن تتراوح أعمارهم بين 65 و69 عاما يرون أن التقاعد هو سبب شعورهم بالوحدة.

وقال 39 بالمائة من الرجال الذين اعترفوا بشعورهم بالوحدة إن هذا الإحساس يجعلهم يشعرون بالعزلة، فيما قال 35 بالمائة منهم إنه يسبب الإحباط بينما يرى 27 بالمائة أن هذا الإحساس أضر بثقتهم بأنفسهم.