أكد الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد، أن قانون الاستثمار صدر بعد طول انتظار، مشددًا على أن قانون الاستثمار سيساعد على زيادة الاستثمارات لتضمنه ضمانات تحمي الاستثمار والمستثمرين.

وقال في مداحلة هاتفية ببرنامج “صباحك عندنا” المذاع على شاشة “المحور”، اليوم الخميس، إنه من المهم في أي دولة تبحث عن زيادة الاستثمارات أن يكون لديها نزاهة وشفافية.

وأردف أن برنامج الإصلاح الاقتصادي برنامج وطني يخاطب مشاكلنا بالفعل، مشددًا على أن الأهم من البرنامج القدرة على تنفيذه من قبل حكومة مقتدرة.

ولفت إلى أن حكومة شريف إسماعيل أنهكت، وبذلت كل مالديها، وتحتاج لتجديد دماء، وأبلت بلاء حسن ببرنامجها القوي، لكن الأهم هو تنفيذ البرنامج، مشيرًا إلى أن هناك نوع من البطئ وعدم التناغم في هذه الحكومة.