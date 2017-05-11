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محمد سعفان : نهاية 2017 بداية الخير لمصر
وزير القوى العاملة محمد سعفان
وزير القوى العاملة محمد سعفان

محمد سعفان : نهاية 2017 بداية الخير لمصر

2017-05-11 13:01:00
وكالات

قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن نهاية عام 2017 هى بداية الخير لمصر، وإن 2018 هو عام جمع ثمار إنتاج مشروعات ضخمة أقامتها الدولة خلال الفترة الماضية.

وأضاف “سعفان”، فى كلمته بافتتاح مبادرة “مصر أمانة بين إيديك”، بمدينة العاشر من رمضان، بحضور اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، والمهندس عادل النجار رئيس جهاز العاشر، وسمير عارف رئيس جمعية المستثمرين، أنه يتقدم بكل الشكر لهذا الشعب، وبالأخص العامل المصرى الذى تحمل ارتفاع الأسعار خلال السنوات الماضية.

وفى هذا الإطار، أوضح أيمن رضا، أمين عام جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أن المبادرة تهدف لعقد دورات تدريبية للعمال، لتوعيتهم بقانون العمل الجديد، متابعا: “تلك الدورات تأتى فى إطار بروتوكول التعاون الذى وقعته الجمعية مع وزارة القوى العاملة، ويتم تنفيذه بتمويل من صندوق تمويل التدريب والتأهيل بالوزارة، بهدف توعية طرفى الإنتاج بالمخاطر والمشكلات المحيطة بالوطن، وتأثيرها على علاقات العمل وعجلة الإنتاج، وتفعيل مبدأ المفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعى بما يحقق التوازن العادل بين الطرفين”.

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