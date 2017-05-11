انتقدت ثريا الشيخ عضو مجلس النواب استقطاع 43 مليار جنيه من ميزانيته الصحة والتعليم بمشروع الموازنة العامة الجديدة لخدمة الدين العام نظرا لأن الصحة والتعليم “قطبي الدولة”, مشيرة إلى تردي مستوى الجودة والخدمة بالقطاعين.

وأعلنت ثريا الشيخ من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحك عندنا” على قناة “المحور” الفضائية اليوم الخميس، أنها تقدمت بطلبات إحاطة لوزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين ولكنها لم تجد استجابة من الوزارة، وقالت: “الوزارة عملة لنا ودن من طين وودن من عجين، بنتعامل معانا على أن احنا السفنجة اللي بتمتص غضب الشعب”.

وأضافت أن المركز الطبي بـ”مسطرد” مجهز كمبني بإمكانيات كبيرة ولكنه يفتقر للمعدات والأليات، مؤكدة ان نشاط المركز متوقف على تطعيم الأطفال والحوامل فقط.

وطالبت باستقالة وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين لأنه “لا يعنيه الصحة تماما”، مستغيثة بالرئيس عبد الفتاح السيسي للتدخل لتردي الأوضاع الصحية في مصر.

وأشارت إلى واقعة بأحد المستشفيات، وقالت: “أحد المواطنين طالبني بتوفير غرفة (عناية مركزة) لعلاج والدته وقمت بالاتصال بمدير أحد المستشفيات ليؤكد ترحيبه بالحالة، ولكني فوجئت أن مدير المستشفى قد طرده من المستشفى وتعدى عليه بالضرب بحجة أنه لم يعلم أنه الشخص المذكور في طلبي”، مضيفة “هو المفروض كل مواطن يستعين بعضو مجلس نواب للعلاج.. حرام اللي بيحصل”.

وقالت: “هذا البرلمان من أقوى البرلمانات في مصر وسنقوم بدورنا ونطالب باستقالة الحكومة في حالة عدم الاستجابة، لولا القوات المسلحة لكانت الحكومة عارية”.