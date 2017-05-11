أعلن محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان أنه تم توريد 66 ألفا و51 طنا و 108 كيلو جرامات من محصول القمح للصوامع والشون بالمحافظة.

وأكد الهجان - في تصريح اليوم الخميس - أنه تم الاستعداد بشكل كامل ومسبق لاستقبال موسم حصاد هذا العام ، موضحا أنه يوجد بمحافظة قنا 4 صوامع بسعة تخزينية تصل إلى 190 ألف طن و 9 شون بإجمالي طاقة استيعابية 23 ألفا و 240 طنا ، بالإضافة إلى 9 هناجر بسعة تخزينية تبلغ 32 ألفا و 63 طنا لتبلغ السعة التخزينية الإجمالية للقمح بالمحافظة 245 ألفا و303 أطنان.

وأشار المحافظ إلى أن عملية التوريد تتم لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية ، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر وبسعر 575 جنيها للإردب ، بدرجة نظافة 23.5 قيراط ، و565 جنيها للإردب بدرجة نظافة 23 قيراط و 555 جنيها للإردب بدرجة نظافة 22.5 قيراط ، لافتا إلى أن عملية استلام القمح من المزارعين تشرف عليها لجنة ثلاثية تضم مسئولين من مديريتي الزراعة والتموين ومسئولين من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات .