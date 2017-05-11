ألقت قوات الامن الأفغانية القبض على انتحارى يحمل جواز سفر باكستاني قبل أن يتمكن من شن هجوم في العاصمة كابول.

ونقلت وكالة “خاما برس” الأفغانية بيانا لشرطة كابول جاء فيه إنه تم القاء القبض على الانتحارى خلال عملية فى محيط منطقة الشرطة الـ 11 بالمدينة فى وقت متأخر من يوم /الثلاثاء/.

وذكر مسؤولون أمنيون أفغان أن الانتحارى كان يختبيء في منزل فى منطقة جولاي حسا أول في خير خانا.

وأضاف المسؤولون أن الانتحارى يحمل ايضا ثلاث قنابل يدوية ومسدسا وحزاما ناسفا.

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الافغانية، بما فى ذلك متمردو طالبان، على تلك التقرير حتى الآن.

ويأتي ذلك تزامنا مع احباط قوات الأمن الأفغانية ثلاثة مؤامرات هجومية على الأقل من قبل الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة في مدينة كابول الأسبوع الماضي.

وشهدت مدينة كابول هجوما انتحاريا مميتا اسفر عن مصرع ما لا يقل عن 8 اشخاص واصابة 28 اخرين، ووقع الحادث فى منطقة ماكروريان بعد ان قام انتحارى بتفجير سيارته المفخخة فى اتجاه قافلة قوات الناتو أثناء تجولهم فى المنطقة.