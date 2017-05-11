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البرلمان يعقد مؤتمرات صحفية لتسويق إنجازاته‎
مجلس النواب

البرلمان يعقد مؤتمرات صحفية لتسويق إنجازاته‎

2017-05-11 11:58:56
محيط: أ. ش. أ

يبدأ مجلس النواب الأسبوع المقبل عقد مؤتمرات صحفية بصفة دورية لاستعراض إنجازات النواب ودورهم الرقابي.

ويعقد يوم الاثنين المقبل، أول هذه المؤتمرات أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، لعرض إنجازات المجلس، وما سيتم مناقشته في الفترة المقبلة.

وجاء ذلك بعدما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، أمس، حديث الأعضاء عن ضرورة الترويج لأعمالهم ونشرها بوسائل الإعلام بشكل فعال، مع ضرورة عقد مؤتمر صحفي كل أسبوعين للرد على ما يتعرض له المجلس من انتقادات وهجوم، وتنصيب متحدث إعلامي ليعبر عن رأي المجلس، خاصة أن كل عضو يعبر عن شخصه.

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