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الجزائر تطرح مناقصة لشراء 90 ألف طن من زيت الغاز في يونيو
نفط
نفط

الجزائر تطرح مناقصة لشراء 90 ألف طن من زيت الغاز في يونيو

2017-05-11 11:51:17
وكالات

أفادت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن شركة النفط الوطنية الجزائرية سوناطراك طرحت مناقصة لشراء ثلاث شحنات حجمها الإجمالي 90 ألف طن من زيت الغاز بنسبة كبريت 0.1 بالمئة في يونيو.

تسلم الشحنات الثلاث في ميناء أرزيو على فترات بين الرابع والتاسع والعشرين من يونيو.

تقدم العروض في موعد أقصاه الساعة 1200 بتوقيت جرينتش يوم 15 مايو.

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