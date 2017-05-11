وصل إلى مدينة سانت كاترين 1000 سائح من مختلف الجنسيات، منهم 900 سائح هندي والباقي جنسيات مختلفة، وذلك خلال الساعات الـ24 الماضية.

وصرح مصدر مسئول بقطاع السياحة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، بأن السائحين زاروا دير سانت كاترين الذي يحتوي على الكنيسة الكبرى وكنيسة العليقة المقدسة وكنيسة الجماجم والمسجد الفاطمي ومتحف الدير وجبل موسى وجبل المناجاة ومحمية سانت كاترين وقبر النبي صالح ومنطقة وادي حبران التي تضم نقوشا سيناوية قديمة ومنطقة جبل الصناع التي تضم العديد من الآثار الإسلامية.