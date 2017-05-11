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مصرع وإصابة 9 أشخاص في حادث تصام بـ«الكريمات»
سيارة اسعاف ـ حادث تصادم‎

مصرع وإصابة 9 أشخاص في حادث تصام بـ«الكريمات»

2017-05-11 11:44:52

لقى 5 مصرعهم وأصيب 4 آخرون إثر حادث تصادم بين سيارتي ملاكى بطريق (حلوان/الكريمات) الصحراوى، اليوم الخميس.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغًا بالواقعة من غرفة النجدة، فتم الدفع بسيارات إسعاف لسرعة نقل الضحايا للمستشفيات القريبة من الحادث.
وأمر اللواء عادل زكى مساعد وزير الداخلية لقطاع المرور، بإزالة آثار الحادث وإعادة الحركة لطبيعتها مرة أخرى بالطريق.

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