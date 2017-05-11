الخطوط المغربية تحتفل بمرور٦٠عاماً على إنشائها2017-05-11 11:45:20
أقامت الخطوط الجوية المغربية احتفالا بأحد فنادق القاهرة مساء أمس الأربعاء، بمناسبة مرور 60 عاما على إنشائها بحضور أحمد تازى سفير المغرب لدى مصر وسفراء عدد من الدول الأفريقية والأروبية وقيادات الشركة وعدد من الفنانين.
وقال سفير المغرب فى كلمة له خلال الحفل ، إن الخطوط الجوية المغربية شركة وطنية استطاعت أن تخوض المنافسة وتنجح فى تحديات الجودة والخدمات والانضباط وتطوير معايير العمل ، مشيرا إلى أن خطة الشركة تتوافق مع استراتيجية الدولة فى تطوير العلاقات مع الدول خاصة الإفريقية من خلال خطة التعاون (جنوب / جنوب).
من جانبه، أوضح بن سعيد المدير العام للخطوط الجوية المغربية فى مصر ، أن الشركة تسعى لتقديم الخدمات الجوية بأحدث الأساليب والتقنيات وتطوير المنتج الذى تقدمه من أجل راحة عملائها ، لافتا إلى أن الشركة صنفت مؤخرا كواحدة من أكثر 10 شركات انضباطا والتزاما حول العالم كما تعد من أكثر الشركات التى تمتلك أسطول طائرات حديثا.
وأوضح جورج يسرى مدير المحطة بمطار القاهرة ، أن أسطول الشركة يبلغ ٥٥ طائرة أبرزها بوينج ٨_٧٨٧ دريملاينر ، وتصل الرحلات إلى عدد كبير من النقاط فى قارة إفريقيا خاصة (السنغال وساحل العاج والكاميرون وبوركينافاسو وموريتانيا) ، لافتا إلى أنه تم افتتاح خطوط (البرازيل وسان باولو وريو دى جانيرو) خلال الشهور الماضية.
جدير بالذكر أن الخطوط المغربية تسير 5 رحلات أسبوعيا إلى القاهرة فى جدول التشغيل الشتوى ، و7 رحلات فى الجدول الصيفى ، ويبلغ عدد العاملين بها 2300 موظف.
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