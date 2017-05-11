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في «رمضان».. المترو حتى الثانية فجراً والدفع بقطارات إضافية
مترو الأنفاق

في «رمضان».. المترو حتى الثانية فجراً والدفع بقطارات إضافية

2017-05-11 11:38:42

أكد المهندس خالد صبرة رئيس المترو للدعم الفني والصيانة تعديل مواعيد جدول تشغيل المترو فى شهر رمضان الكريم لتناسب المواطنين خلال عودتهم من أعمالهم.

وقال صبرة، فى تصريحات صحفية، إن مواعيد القطارات يستمر تشغيلها حتى الثانية صباحا فى الخطوط الثلاثة للمترو.

وأضاف أن القطارات تعمل منذ الخامسة صباحا حتى الثانية من صباح اليوم التالي، مشيرا إلى الدفع بقطارات إضافية خلال فترات الذروة والتى تبدأ قبل موعد الإفطار.

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