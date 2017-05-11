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وزيرة الهجرة: مستشفى شفاء الأورمان تتلقى تبرعا من مغتربين رفضوا إعلان أسمائهم‎
نبيلة مكرم وزيرة الهجرة‎

وزيرة الهجرة: مستشفى شفاء الأورمان تتلقى تبرعا من مغتربين رفضوا إعلان أسمائهم‎

2017-05-11 11:43:34

أعربت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن شكرها للمصريين ‏المقيمين بالخارج على دعمهم لمؤسسة مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام فى محافظة الأقصر، للمساهمة فى عمليات الإنشاء والتطوير بالمستشفى‎.‎

وقالت نبيلة مكرم، فى بيان صادر عنها، اليوم الخميس، إن المؤسسة تلقت تبرعا من مصريين بالخارج رفضوا إعلان أسمائهم، مؤكدة أن الوطن ملىء بنماذج إيجابية، تتنافس فى العطاء فى ‏الداخل والخارج، لتنمية مجتمعاتهم، والمساهمة فى التنمية المستدامة لمصر 2030.‏

‎من جانبهم، طلب المتبرعون تخصيص مساهمتهم لعمليات تجهيز المرحلة الثانية من مستشفى شفاء ‏الأورمان، ضمن مجهودات الوزارة لمد جسور التواصل بين المصريين بالخارج والمجتمع المحلى، ‏للنهوض بالقطاعات الأساسية وسد احتياجاتها، وزارت وزيرة الهجرة المستشفى فى وقت سابق، ودعت لتقديم الدعم له من خلال المؤتمر الطبى فى مجال الأورام المقام برعاية ‏الوزارة فى الفترة من 14 حتى 16 ديسمبر 2016 بالأقصر، كما شاركت فى ماراثون خيرى بصحبة ‏أبناء المصريين فى الخارج لصالح المرضى.‏

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