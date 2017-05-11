طارق لطفي يغادر البلاتوه قبل رمضان بأيام

يتوقع الانتهاء من تصوير مسلسل “بين عالمين” للفنان طارق لطفي، قبل حلول شهر رمضان المبارك، ببضعة أيام، وهو من أوائل المسلسلات، التي بدأ تصويرها، قبل أشهر من رمضان. ...