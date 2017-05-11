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الخميس 11 مايو 2017 11:52 صباحاً
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شبيه ميسى يصدم شيما صابر
شيماء صابر

شبيه ميسى يصدم شيما صابر

2017-05-11 11:52:38
عبد الرحمن دياب

أعربت الإعلامية شيما صابر، عن صدمتها من الشبه الكبير بين الإيرانى رضا باراستيش، والنجم الأرجنتينى ليونيل ميسى، لاعب برشلونة الإسبانى. ونشرت شيما فى برنامجها “time out”، عبر فضائية “dmc sports”، تقريرا يوضح شدة الشبه بين رضا وميسى، مؤكدة: “أنا مصدومة من الشبه ده”.

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