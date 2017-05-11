إيطاليا تحقق في شبهات حول "تواطؤ" عمال إغاثة مع مهربي البشر

يثير عمل بعض عمال الإغاثة في المنظمات الإنسانية التي تنقذ المهاجرين في البحر المتوسط شكوك السلطات الإيطالية. حيث يشتبه بتعاونهم مع مهربي البشر الذين يطلقون قوارب المهاجرين من موانئ شمال أفريقيا.

قال مدع إيطالي إنه يحقق مع بعض أعضاء منظمات إنسانية تنقذ المهاجرين في البحر المتوسط، للاشتباه بأنهم ربما تعاونوا مع مهربي البشر. وأبلغ أمبروجيو كارتوسيو كبير المدعين في مدينة تراباني بجزيرة صقلية لجنة برلمانية في روما أن المنظمات نفسها ليست هدفا للتحقيق.

وذكر أن الشكوك ثارت لأن بعض فرق الإنقاذ كانت تعرف سلفا فيما يبدو أين تجد القوارب المتهالكة المكتظة بالمهاجرين، بعد أن أطلقهم المهربون من موانئ في شمال أفريقيا.

وزاد وصول المهاجرين إلى إيطاليا عبر البحر بواقع نحو 40% هذا العام مقارنة بالفترة ذاتها من 2016، كما وصل أكثر من نصف مليون شخص خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وبدأ بعض الساسة الإيطاليين في القول إن المنظمات غير الحكومية تدير خدمة نقل بالأجرة تجلب المهاجرين إلى إيطاليا. وقال كارتوسيو: “على حد فهمنا فإن المنظمات غير الحكومية نفذت بعض عمليات الإنقاذ في البحر دون إبلاغ خفر السواحل”.

ويشرف خفر السواحل الإيطالي على تنسيق كل عمليات الإنقاذ في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا.

ولم يقدم المدعي مزيدا من التفاصيل. وبموجب القانون فإن أي معلومات تخص تحقيقات جارية لابد أن تظل سرية، ونفت منظمات إغاثة بشدة أي صلات لها بمهربي البشر.