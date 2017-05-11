بعد ساعات من إسقاط الجيش الأردني طائرة مسيرة قرب حدود البلاد الشمالية، قالت مصادر مطلعة لشبكة “سكاي نيوز عربية” إن القوات المسلحة الأردنية “تتخذ كافة الاستعدادات اللازمة لحماية أمن الوطن، والدفاع عنه ضد أي تهديدات من قبل التنظيمات الإرهابية أو قوى الظلام.”

وقالت المصادر إن إسقاط الطائرة المسيرة الليلة الماضية من قبل سلاح الجو الملكي الأردني هو “رسالة واضحة لكل من يحاول أو تسول له نفسه المساس بأمن الأردن.”

وأوضحت أن حالة الانفلات الأمني في سوريا، فرضت على الأردن “تعزيز دفاعاته على الحدود الشمالية لصد أي أخطار محتملة.”

ووفقا لمعنيين فإن مثل هذه الطائرات المسيرة تستخدمها في العادة مليشيات إيرانية أو مليشيات قريبة من إيران، ويرون أن الغاية منها التجسس والاستطلاع وكشف مواقع تواجد القوات المسلحة الأردنية .

ولم تفصح المصادر الرسمية الأردنية إلى الآن عن هوية الطائرة، لكنها أكدت أن الخبراء العسكريين يقومون بفحص حطام الطائرة لتحديد الجهة التي أطلقتها والهدف والغاية من إطلاقها باتجاه الأردن.