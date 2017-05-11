نص اتهام «أحد مصابي الثورة» بمحاولة قلب نظام الحكم2017-05-11 11:36:39
أمرت نيابة ثان مدينة نصر برئاسة المستشار شريف مختار، بإخلاء سبيل الناشط السياسي وأحد مصابى الثورة أيمن حجازى بكفالة مالية قدرها 500 جنيه.
وجاء في المحضر الذي حرره النقيب أحمد سليم، أنه حال المرور بالدائرة لتفقد الحالة الأمنية، وضبط الخارجين عن القانون، بصحبة القوة المرافقة من الأفراد السريين من قوة مباحث القسم مستقلين سيارة الشرطة المخصصة لإدارة البحث، وأثناء مرورهم بشارع النصر بجوار نادي السكة الحديد تمكنوا من ضبط أحد الأشخاص ويدعى أيمن حجازى أمين، موظف بوزارة المالية، وذلك بمخالفته للقانون وإثارة الشغب وتحريض المواطنين ضد نظام الحكم بالبلاد.
وأضاف المحضر أنه بالفحص، تبين قيام المتهم باستخدام «فيس بوك»، وتأييد آية حجازى والبرادعى في ميولهم السياسية ضد النظام الحاكم بالبلاد، وتحريض المواطنين ضد النظام، وبمواجهته بذلك اعترف بأنه أحد مصابى الثورة ويقوم بتحريض المواطنين واثارتهم ضد النظام الحاكم بالبلاد.
وأشار إلى أنه عثر بحوزة المتهم على 3 هواتف محمولة جميعهم ماركة نوكيا «أسود في أحمر»، و«تابلت» ماركة سامسونج أبيض اللون، بجراب أخضر اللون.
وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على أيمن حجازى، بناء على معلومات أكدت اتهامه بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية والتحريض على قلب نظام الحكم، وتحرر المحضر رقم 2739 لسنة 2017 وتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.
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