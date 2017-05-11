 Moheet on google
الخميس 11 مايو 2017 11:58 صباحاً
روابط سريعة
السيسي يصدر 7 قرارات تخصيص أراضي ونزع ملكية
السيسي في لقاء مع فوكس نيوز

السيسي يصدر 7 قرارات تخصيص أراضي ونزع ملكية

2017-05-11 11:26:47

نشرت الجريدة الرسمية، عدة قرارات جمهورية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي: قرار 183 لسنة 2017 بالموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 92155 متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والكائنة بحي المعصرة – مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد لاستخدامها في إقامة مجمع صوامع عليها، وقرار رقم 184 لسنة 2017 بالموافقة على إعادة تخصيص بعض الأراضي بمساحات مختلفة ببعض المحافظات المملوكة للدولة ملكية خاصة لاستخدامها في نشاط الاستصلاح الزراعي.

ومن ضمن القرار، قرار رقم 185 لسنة 2017 بالموافقة على إعادة تخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة سوهاج لاستخدامها في إقامة منطقة صناعية.

وقرار رقم 188 لسنة 2017 باعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة المنصورة الابتدائية التجريبية المشتركة ببندر مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية من أعمال المنفعة العامة، وقرار رقم 186 لسنة 2017 باعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة التربية القومية الابتدائية بزمام قرية دنجواي – مركز شربين بمحافظة الدقهلية من أعمال المنفعة العامة، وقرار رقم 190 لسنة 2017 باعتبار مشروع نزع ملكية الجزء المؤجر من العقار الذي تشغله مدرسة كفر الشراقوة الابتدائية زمام قرية كفر الشراقوة – مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية من أعمال المنفعة العامة، وقرار رقم 191 لسنة 2017 باعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة الشهيد يوسف هلال الابتدائية بزمام قرية كوم النور – مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية من أعمال المنعة العامة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3