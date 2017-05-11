السيسي يصدر 7 قرارات تخصيص أراضي ونزع ملكية2017-05-11 11:26:47
نشرت الجريدة الرسمية، عدة قرارات جمهورية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي: قرار 183 لسنة 2017 بالموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 92155 متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والكائنة بحي المعصرة – مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد لاستخدامها في إقامة مجمع صوامع عليها، وقرار رقم 184 لسنة 2017 بالموافقة على إعادة تخصيص بعض الأراضي بمساحات مختلفة ببعض المحافظات المملوكة للدولة ملكية خاصة لاستخدامها في نشاط الاستصلاح الزراعي.
ومن ضمن القرار، قرار رقم 185 لسنة 2017 بالموافقة على إعادة تخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة سوهاج لاستخدامها في إقامة منطقة صناعية.
وقرار رقم 188 لسنة 2017 باعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة المنصورة الابتدائية التجريبية المشتركة ببندر مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية من أعمال المنفعة العامة، وقرار رقم 186 لسنة 2017 باعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة التربية القومية الابتدائية بزمام قرية دنجواي – مركز شربين بمحافظة الدقهلية من أعمال المنفعة العامة، وقرار رقم 190 لسنة 2017 باعتبار مشروع نزع ملكية الجزء المؤجر من العقار الذي تشغله مدرسة كفر الشراقوة الابتدائية زمام قرية كفر الشراقوة – مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية من أعمال المنفعة العامة، وقرار رقم 191 لسنة 2017 باعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة الشهيد يوسف هلال الابتدائية بزمام قرية كوم النور – مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية من أعمال المنعة العامة.
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