تمكنت مديرية الطب البيطري في محافظة الجيزة، بالتنسيق مع شرطة مباحث التموين، من ضبط حوالي 620 كجم عجينة حواوشي ودهون حيوانية غير صالحة للاستخدام الآدمي، لدى ثلاجة ومفرمة لحوم بمنطقة الوراق، وذلك خلال حملة مفاجئة شنتها على أسواق ومحلات بيع وتداول اللحوم، خلال الأسبوع الماضي.

وكشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في بيان اليوم الخميس، أنه تم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على الكمية المضبوطة، وتباشر النيابة المختصة تحقيقاتها في هذا الشأن.

ومن جانبه شدد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، على مواصلة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والمديريات التابعة لها بالمحافظات، حملاتها الرقابية على كافة منافذ وأسواق بيع اللحوم والأسماك، وضبط أي مخالفات تضر بصحة المواطنين.

وقال: إن الوزارة حريصة على صحة المواطنين، وتأمين حصولهم على الغذاء الصحي والآمن، مؤكدًا أن الحملات ستشمل أيضًا متابعة الثلاجات وأماكن عرض وحفظ وتداول المنتجات الغذائية، فضلًا عن الإشراف على جميع الأغذية واللحوم والدواجن الموردة للمستشفيات، حرصًا على سلامة المواطنين وتأمين غذائهم.