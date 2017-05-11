حمروش يكشف تفاصيل مشروع تنظيم الفتوى2017-05-11 11:33:59
قال عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن اللائحة التنفيذية لمشروع قانون تنظيم الفتوى، ستنظم هذا الأمر، مع 4 جهات مختصة بإصدار الفتوى، لافتًا إلى أن القانون ينظم الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام، وهي التي تتناول قضايا عامة متعلقة بشئون الأوطان.
وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” على شاشة “dmc”، اليوم الخميس، أن سيدنا عمر بن الخطاب قال “أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار” حتى يضع حدًا لهذا الأمر، متابعًا أن الفتوى مسألة خطيرة جدًا خاصة مع دخول غير المتخصصين في الفقه الإسلامي لهذا المجال، وكذلك استغلال البعض للفتاوى لتحقيق أغراض شخصية أو سياسية، وبالتالي يعالج المشروع هذا الأمر.
-
الجيش يرسل مساعدات طبية للصومال بأمر السيسي
أعلنت قناة اكسترا نيوز في نبأ عاجل أن القوات المسلحة أرسلت مساعدات طبية وغذائية للأشقاء في الصومال تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتفصيليا، أعطي الفريق ...Thu, 11 May 2017 07:06:49 GMT
-
واتس اب يضيف ميزة لحماية مستخدميه
أضاف تطبيق واتساب للتراسل الفوري ميزة جديدة بهدف توفير مزيد من الحماية لمعلومات المستخدمين التي يتم حفظها على شبكات تخزين خارجية. وأضاف واتس اب، التابع لشركة فيس ...Wed, 10 May 2017 10:54:25 GMT
-
البورصة تربح 900 مليون جنيه ومؤشرها يرتفع 46ر0% - محيط
تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم /الأربعاء/ وسط عمليات شراء من مؤسسات وصناديق استثمارية أجنبية وأفراد مصريين وعرب على أسهم منتقاه ...Wed, 10 May 2017 13:10:08 GMT
-
وزير الصحة: الانتهاء من إعداد خريطة ومنظومة صحية جديدة
أعلن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان الانتهاء من إعداد خريطة ومنظومة صحية جديدة لمحافظات مصر تم خلالها تحديد الإمكانيات الحقيقية علي أرض الواقع بكل محافظة ، ...Wed, 10 May 2017 13:21:25 GMT
-
طارق لطفي يغادر البلاتوه قبل رمضان بأيام
يتوقع الانتهاء من تصوير مسلسل “بين عالمين” للفنان طارق لطفي، قبل حلول شهر رمضان المبارك، ببضعة أيام، وهو من أوائل المسلسلات، التي بدأ تصويرها، قبل أشهر من رمضان. ...Thu, 11 May 2017 07:24:22 GMT
-
بوتين يأمر بمضاعفة الإجراءات الأمنية خلال كأس القاراتWed, 10 May 2017 13:57:54 GMT
-
البرلمان يصوت اليوم على قانون «العلاوة»Wed, 10 May 2017 10:37:12 GMT
-
"أراضي الدولة" تمنح محافظة القاهرة مهلة شهرين لحصر أراضيها
منحت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات، محافظة القاهرة شهرين للانتهاء من الحصر الكامل لكل أراضيها ...Wed, 10 May 2017 12:51:22 GMT
-
خبير اقتصادي: مصر لديها «أكبر احتياطات غاز طبيعي العالم»
وصف الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد السياسي، أن حقول الغاز الطبيعي بالبحر الأبيض المتوسط بأنها “مستقبل الأجيال القادمة”، معتبرا اكتشافات الغاز الطبيعي في أخر ...Wed, 10 May 2017 12:21:14 GMT