قال عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن اللائحة التنفيذية لمشروع قانون تنظيم الفتوى، ستنظم هذا الأمر، مع 4 جهات مختصة بإصدار الفتوى، لافتًا إلى أن القانون ينظم الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام، وهي التي تتناول قضايا عامة متعلقة بشئون الأوطان.

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” على شاشة “dmc”، اليوم الخميس، أن سيدنا عمر بن الخطاب قال “أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار” حتى يضع حدًا لهذا الأمر، متابعًا أن الفتوى مسألة خطيرة جدًا خاصة مع دخول غير المتخصصين في الفقه الإسلامي لهذا المجال، وكذلك استغلال البعض للفتاوى لتحقيق أغراض شخصية أو سياسية، وبالتالي يعالج المشروع هذا الأمر.