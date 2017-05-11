طالب المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، الشباب والمرأة بالمشاركة الفعالة في انتخابات الأندية والاتحادات الرياضية ومراكز الشباب سواء كمرشحين لمجالس إدارات هذه الهيئات أو على الأقل كناخبين لاختيار أفضل العناصر لقيادة الرياضة المصرية في الفترة القادمة.

وكتب وزير الرياضة، عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”، اليوم الخميس، نتمنى أن تشهد الفترة المقبلة تغييراً جذرياً في هذا القطاع في جمهورية مصر العربية، هذا الاختيار الذى أصبح مسئولية كاملة لأعضاء الجمعية العمومية كما أن آلية سحب الثقة وتغيير المجالس المنتخبة ستكون أيضاً مسئولية الأعضاء دون أدنى تدخل من الوزير المختص بشئون الشباب والرياضة في الحكومة المصرية.