يلتقي ممثل الهيئة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الخميس، للمرة الأولى الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي، وفقًا لما أعلنته هيئة شئون الأسرى الفلسطينيين.

وذكرت صحيفة “هاآرتس” الإسرائيلية أن هذه المرة الأولى التي يزور فيها شخص من الخارج مسئول حركة فتح المضرب عن الطعام منذ نحو ثلاثة أسابيع ونصف الأسبوع.

وكانت مصلحة السجون الإسرائيلية صادقت على وجود تفاهم لإجراء الزيارة ولم تذكر موعدا محددا، إلا أنها أوضحت أن الزيارة ستجرى نهاية الأسبوع، في إشارة إلى اليوم.

يشار إلى أن نادي الأسير الفلسطيني فوجئ أمس بتراجع سلطة السجون عن اتفاق يقضي بالسماح لمحامي من طرف العائلة بزيارة البرغوثي.

وكان المحامي خضر شقيرات أعلن موافقته على الشروط التي وضعتها مصلحة السجون، والتي تحظر عليه زيارة أي أسير آخر مضرب عن الطعام باستثناء البرغوثي.