أرسنال يفوز على ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي

فاز فريق أرسنال على مضيفه ساوثامبتون بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب “سانت ميريز” في المباراة المؤجلة من الجولة 26 للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

أحرز هدفي أرسنال, أليكسيس سانشيز في الدقيقة 60, وأوليفيه جيرو في الدقيقة 83. وبهذه النتيجة, رفع آرسنال رصيده ل`66 نقطة, استعاد بها المركز الخامس لجدول الترتيب من مانشستر يونايتد (65 نقطة), فيما تجمد رصيد ساوثامبتون عند 42 نقطة في المركز العاشر.