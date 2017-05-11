«الري»: 25 ألف حالة تعدي جديدة على النيل.. وهناك مخالفات يصعب ازالتها2017-05-11 11:43:14
أكد المهندس صلاح عز رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري والموارد المائية، أنه تم رصد 50339 حالة تعدي أثناء بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في 5 يناير 2015 على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه تم رصد 25 ألف حالة تعدي جديد خلال الفترة الماضية.
وأعلن عز من خلال لقائه ببرنامج “هذا الصباح” على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الخميس، أن المنوفية اكثر المحافظات المتواجد بها تعديات، وذكر ان حجم التعديات في محافظات الصعيد لم تتعدى 20 % من حجم التعديات المرصودة.
وأوضح أنه تم إزالة 23 ألف حالة تعدي على نهر النيل، مضيفا أن 28 ألف و400 حالة يصعب ازالتها مثل التجمعات السكنية والقرى والتي تتطلب خطط لنقلها نظرا للبعد الاجتماعي.
وأشار إلى أن القانون يشترط قواعد وضوابط لإشغالات بالمنطقة المحظورة لنهر النيل، وهي أن تكون سهلة الفك والتركيب ولا تزيد عن نسبة 20 % من حجم المنطقة المحظورة، مؤكدا أنه الوزارة حاليا لا ترخص حاليا لأي مقاهي على جوانب نهر النيل.
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