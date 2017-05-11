 Moheet on google
الخميس 11 مايو 2017 12:02 مساءً
روابط سريعة
الإسكان : تنفيذ 2832 "شقة" بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط
الاسكان
الاسكان

الإسكان : تنفيذ 2832 "شقة" بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط

2017-05-11 11:00:11
وكالات

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن مدينة العاشر من رمضان حققت طفرة فى تنفيذ مشروعاتها الرئيسية خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها مشروع الإسكان لمتوسطى الدخل “دار مصر”.

ففى مشروع “دار مصر” يجرى حاليا تنفيذ 2832 وحدة (118 عمارة) بالمرحلة الأولى، بمنطقتى (المجاورة 56 موقع رقم 2، والمجاورة 65 موقع رقم 1)، وتنفيذ 1800 وحدة (75 عمارة) بالمرحلة الثانية، وتم البدء في التنفيذ ابتداء من 1 مارس 2016، بمناطق (شرق منطقة المال والأعمال موقع 1، وغرب المال والأعمال موقع 2، والمجاورة 65 موقع 3).

وأشار الوزير، إلى أنه يجرى الإعداد لطرح تنفيذ 4656 وحدة (194 عمارة) بالمرحلة الثالثة، بمنطقة الخدمات الإقليمية.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3