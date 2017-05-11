أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن مدينة العاشر من رمضان حققت طفرة فى تنفيذ مشروعاتها الرئيسية خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها مشروع الإسكان لمتوسطى الدخل “دار مصر”.

ففى مشروع “دار مصر” يجرى حاليا تنفيذ 2832 وحدة (118 عمارة) بالمرحلة الأولى، بمنطقتى (المجاورة 56 موقع رقم 2، والمجاورة 65 موقع رقم 1)، وتنفيذ 1800 وحدة (75 عمارة) بالمرحلة الثانية، وتم البدء في التنفيذ ابتداء من 1 مارس 2016، بمناطق (شرق منطقة المال والأعمال موقع 1، وغرب المال والأعمال موقع 2، والمجاورة 65 موقع 3).

وأشار الوزير، إلى أنه يجرى الإعداد لطرح تنفيذ 4656 وحدة (194 عمارة) بالمرحلة الثالثة، بمنطقة الخدمات الإقليمية.