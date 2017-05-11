أعرب كيلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد عن رغبته في إبرام عقد جديد يربطه بالنادي لسنوات طويلة في ظل تزايد الحديث مؤخرا عن قرب قدوم “ديفيد دى خيا” حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ورغم تزايد الحديث عن ضم النادي الملكي لدى خيا فإن نافاس لم يعر هذا الأمر التفاتا، معربا عن رغبته في البقاء في صفوف العملاق الإسباني لسنوات قادمة.

وقال نافاس (30 عاما) “لا يهمني ما يقوله الناس وأنا أؤدي عملي فقط، وألاحظ مساندة الجماهير لي وهو ما يجعلني أشعر بما أحظى به من قبول”.

وكان نافاس قد قدم مباراة متميزة أمام أتلتيكو مدريد مساء أمس الأربعاء في إياب الدور قبل النهائي لدوري الأبطال وكان له دور بارز في انتهاء النتيجة 2/1 لصالح الجار المدريدي وصعود ريال مدريد للمباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي والثالثة خلال 4 سنوات.