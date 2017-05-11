كشف أكاديمي إماراتي معروف أن نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيكون في دبي يوم الأحد القادم.

وقال عبدالخالق عبد الله إن تجل دونالد ترامب، جونيور، سيلقي كلمة في حفل تخرج في الجامعة الأمريكية بدبي.

وكتب في تغريدة له على “تويتر”: “ابن رئيس أمريكا دونالد ترامب يلقي الكلمة الرئيسة في احتفال التخرج في الجامعة الأمريكية بدبي، الأحد القادم”.

وفي شباط/ فبراير الماضي، زار ابنا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دبي؛ للمساعدة في الافتتاح الكبير لملعب ترامب للغولف في دبي.

وكان دونالد جونيور وإريك ترامب ضيفي الشرف في الافتتاح الذي نظمته شركة “داماك” العقارية الإماراتية، المطور المحلي وراء ملعب الغولف الجديد، الذي يحمل اسم منظمة ترامب.