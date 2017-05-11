 Moheet on google
الخميس 11 مايو 2017 12:00 مساءً
روابط سريعة
لهذا السبب..نجل دونالد ترامب في دبي الأسبوع القادم
نجل دونالد ترامب - جونيور‎

لهذا السبب..نجل دونالد ترامب في دبي الأسبوع القادم

2017-05-11 11:22:12
متابعات

كشف أكاديمي إماراتي معروف أن نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيكون في دبي يوم الأحد القادم.

وقال عبدالخالق عبد الله إن تجل دونالد ترامب، جونيور، سيلقي كلمة في حفل تخرج في الجامعة الأمريكية بدبي.

وكتب في تغريدة له على “تويتر”: “ابن رئيس أمريكا دونالد ترامب يلقي الكلمة الرئيسة في احتفال التخرج في الجامعة الأمريكية بدبي، الأحد القادم”.

وفي شباط/ فبراير الماضي، زار ابنا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دبي؛ للمساعدة في الافتتاح الكبير لملعب ترامب للغولف في دبي.

وكان دونالد جونيور وإريك ترامب ضيفي الشرف في الافتتاح الذي نظمته شركة “داماك” العقارية الإماراتية، المطور المحلي وراء ملعب الغولف الجديد، الذي يحمل اسم منظمة ترامب.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3