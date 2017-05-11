قال وزير المالية الألمانى فولفجانج شيوبله إن الرئيس الفرنسى المنتخب إيمانويل ماكرون يواجه قرارات فى غاية الصعوبة وإن مقترحاته، بما فى ذلك ميزانية مشتركة لمنطقة اليورو، ستتطلب إدخال تغييرات على معاهدات الاتحاد الأوروبى.

ومتحدثا فى جامعة بمدينة فرانكفورت أودر فى شرق ألمانيا قال شيوبله “فرنسا كبيرة وقوية بحيث أن أفكارها الأولى يجب ألا تكون بشأن من يمكنه مساعدتها.”

وأضاف أن مقترحات ماكرون لأن يكون هناك وزير للمالية وميزانية مشتركة لمنطقة اليورو من غير المرجح أن تتحقق بسبب التغييرات المطلوبة على المعاهدات.

وقال شيوبله إنه لذلك اقترح، كثانى أفضل خيار، المزيد من التطوير لآلية الاستقرار الأوروبية وهى صندوق الإنقاذ المالى لمنطقة اليورو لتتحول إلى صندوق نقد أوروبى.

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية للبنك المركزى الأوروبى قال شيوبله “بالنسبة للقدرة التنافسية للاقتصاد الألمانى فإن السياسة النقدية للبنك المركزى الأوروبى حاليا ربما تكون فضفاضة بعض الشيء، وبالنسبة لدول منطقة اليورو الأخرى فإنها ليست فضفاضة”.