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ماهر عزيز: الاحتياطي المؤكد من الغاز الطبيعي في مصر 70 تريليون متر مكعب
حقل غاز طبيعي

ماهر عزيز: الاحتياطي المؤكد من الغاز الطبيعي في مصر 70 تريليون متر مكعب

2017-05-11 11:18:23
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أكد الدكتور ماهر عزيز، عضو مجلس الطاقة العالمي، أن الغاز الطبيعي مساهم رئيسي في إمدادات الطاقة لمصر، موضحا أن 80% من توليد الطاقة الكهربائية في مصر يعتمد على الغاز الطبيعي.

وقال في حواره ببرنامج “صباح البلد”، المذاع على شاشة صدى البلد، اليوم الخميس، إن الاحتياطي المؤكد من الغاز الطبيعي في مصر 70 تريليون متر مكعب، مؤكدا أنه يمكن للغاز الطبيعي المكتشف في مصر مؤخرا أن يخدم مصر لعشرين عاما قادما.

ولفت إلى أنه لا يمكن الاعتماد على مصدر واحد للطاقة، ولا بد من تنويع مصادر الطاقة وايجاد بدائل، في إطار خطة شاملة لإمدادات الطاقة المستقبلية خاصة مصر تمتلك بنية أساسية لتكون محور استراتيجي في تبادل وإنتاج الطاقة، من خلال قناة السويس وخطوط أنابيب سوميد، وشبكات النفط والغاز معامل التكرير.

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