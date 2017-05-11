يشارك بيت السناري للعلوم والثقافة والفنون بالسيدة زينب بخمس ورش فنية متنوعة للأطفال، ضمن فعاليات مهرجان الغردقة الأول للفنون التراثية الذي سيقام خلال الفترة من 19 إلى 24 مايو الجاري بسوق المزار بالغردقة.

من بين هذه الورش: ورشة عمل بروايز من الموزاييك للأطفال من سن 6 سنوات إلى 14 سنة وتقام يوم 20 مايو،وورشة الخط العربي وتهدف إلى تدريب الصغار على مبادئ وأسس الخط العربي والممارسة الفنية للكتابة يوم 22 مايو، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.

كما تتضمن ، ورشة رسم بألوان الباستيل الزيتية للأطفال يوم21 مايو،وتهدف إلى تدريب الصغار على أستخدام أصابع الباستيل الزيتية في رسم الورود وأوراق الأشجار وتقنيات دمج الألوان وتكوين الطبقات اللونية،بالإضافة إلى ورشة طباعة “تي شيرت” يوم 23 مايو،وورشة نحت وتلوين الخزف وتقام يوم24 مايو