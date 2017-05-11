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السفير العراقي في مصر: «قناة الحب» تربط بين الشعبين.. ووصول شحنة النفط الأولى قريبا
السفير العراقي بالقاهرة - حبيب الصدر
السفير العراقي بالقاهرة - حبيب الصدر

السفير العراقي في مصر: «قناة الحب» تربط بين الشعبين.. ووصول شحنة النفط الأولى قريبا

2017-05-11 11:05:35
محيط - خالد الريس

أكد السفير العراقي بالقاهرة حبيب الصدر، أن تحول العلاقات المصرية العراقية من “نمطية” إلى “استراتيجية” جاءت وفقا لرغبة القيادات السياسية في البلدين، مشيرا إلى وجود مواقف وتوجهات وروئ سياسية متشابهة بين العراق والقاهرة في العديد من القضايا نظرا لتماثل منطلقات البلدين.
وقال الصدر من خلال لقائه ببرنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى التابعة للتلفزيون المصري اليوم الخميس: “أن ما بين النيل والفرات قناة الحب الذي يتدفق في أوصال وشرايين شعبي البلدين، ويجب علينا أن نصون هذا الحب بمزيد من العمل والعلاقات”.
وأوضح أن الشعب العراقي ينظر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي كـ”زعيم عربي يريد الخير لشعبه وأمته”، معربا عن تفاؤله من تحسن الأوضاع خلال الفترة القادمة.
وأضاف أن النقلة النوعية في العلاقات الثنائية بدأت مع الاتفاق النفطي بين مصر والعراق، مؤكدا أن الشحنة الأولى تتضمن مليوني برميل من “نفط البصرة” غادرت الموانئ العراقية في 6 مايو الماضي وستصل خلال يومين. 
ودعا البلدان العربية بالانفتاح على العراق والاستفادة من تجربتها وخبرتها في قتال العناصر الإرهابية ، موضحا أن الدول العربية مهددة بآفة الإرهاب والتطرف.

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