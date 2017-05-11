أعرب المنتج طارق رمسيس عن أمله في أن ينتج فيلما سينمائيا يجسد من خلاله معركة “رأس العش” البرية التى وقعت بعد 3 اسابيع من نكسة 1967 وشكلت بطولة منقطعة النظير للجيش المصري.

وهذه المعركة كانت أول قتال متلاحم بين الجيش المصري والقوات الإسرائيلية بعد النكسة، وفيها تصدت قوة من 30 مقاتل صاعقة لقوة إسرائيلية من عشر دبابات وقوة من المشاه الميكانيكا على عربات نصف مجنزرة وكبدتها هزيمة مروعة،وأفشلت هدف إسرائيل في احتلال بورفؤاد وتهديد مدينة وميناء بورسعيد وظلت هذه المنطقة خارج الاحتلال الإسرائيلي حتى نصر اكتوبر 1973، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.

وأضاف طارق رمسيس – للنشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن مثل هذه البطولات المجيدة يجب أن تخلد في أذهان الأجيال الحالية عبر القوة الناعمة المتمثلة في الفنون، لافتا إلى أنه سيسعى لإنتاج فيلم عن المعركة التي برهنت على صلابة سلاح الصاعقة المصري في مواجهة الاحتلال الإسرئيلي.

وأشار إلي أنه يصور حاليا فيلمه الجديد “مطربين عن الطعام” بطولة نرمين ماهر وأحمد عزمي وأحمد صيام وأميرة نايف وإخراج رامى مكرم ، ويتم طرحه في دور العرض في وقت لاحق عقب شهر رمضان المبارك