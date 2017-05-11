تتوجه اليوم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري إلى المغرب لترأس اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الادارية في الدار البيضاء بالمغرب ولمدة يومين.

يأتي ذلك في إطار سعي الوزارة إلى تفعيل دور المنظمة وحرصا على دعم العمل العربي المشترك، وانطلاقا من الدور المصري الفاعل في المنظمات العربية والاقليمية والدولية.

وتشغل الوزيرة منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي بعد انتخاب مصر عضوا في المجلس 2014 ، وانتخبت للمرة الثانية 2016. وتحرص مصر على التواجد الفعال في اجتماعات المجلس التنفيذي والجمعية العمومية.

يذكر أن المنظمة انشئت في عام 1961 كاحد المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية ومقرها مصر، وباشرت عملها عام 1969، وتقدم خدماتها في مجال التنمية الادارية لعدد 20 دولة عربية من الاعضاء.

وتهدف إلى وضع وتطوير استراتيجية قومية للتنمية الإدارية في الوطن العربي بما يتوافق مع استراتيجيات التنمية القومية الشاملة، وتنمية الإنسان العربي وتحرير قدراته الإبداعية لتمكينه من الإسهام في عملية التنمية.

كما تهتم بدراسة ونشر التجارب الإدارية المتميزة المعاصرة وإبراز الدور الهام والفعال للإدارة في تحقيق وتسريع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية المستدامة بإعتبار التطوير الإداري عملية مستمرة بما يمكن الإدارة العامة من مواكبة التغيرات التي تعيشها الدول العربية.

وتهدف أيضاً إلى الإسهام في مواجهة التحديات الإدارية العربية القائمة والمستقبلية والاهتمام بالتنمية الإدارية في الدول العربية الأكثر احتياجاً بما يساعد على تقليص الفجوة التنموية بين أقطار الوطن العربي.