استقبل اليوم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية “توماس رابون” الرئيس التنفيذى لشركة ديا الألمانية والوفد المرافق الذى ضم السيد ديرك وارزيتشه مدير عمليات الشركة وتوماس رادويتز مدير عام ديا مصر.

و تم خلال اللقاء استعراض مشروعات وأنشطة الشركة في الدلتا والبحر المتوسط وخليج السويس لتنمية وإنتاج البترول والغاز وخططها الإستثمارية المستهدفة في هذا المجال .

وأكد الوزير على التعاون المثمر مع الشركة لإنتاج الغاز لأول مرة من حقول غازات غرب الدلتا بمنطقتى شمال الأسكندرية وغرب المتوسط العميق التي تساهم فيها الشركة الألمانية مع شركة بى بى البريطانية المشغل الرئيسى للمشروع ونجاحهما بالتعاون مع قطاع البترول في انهاء أولى مراحل المشروع وإنتاج الغاز قبل الموعد المخطط بـ 8 أشهر مما يعكس الأداء المتميز والثقة فى قطاع البترول .

وأضاف الوزير أنه تابع مع وفد الشركة الألمانية خططها لتنمية وإنتاج الغاز من المرحلة الثانية لحقل دسوق بدلتا النيل البرية والذى يعد واحداً من أهم المشروعات المشتركة في ضوء التطور المستمر بالمشروع ونتائجه الواعدة ، كما تم استعراض تقدم الأعمال في منطقة امتياز الشركة شرق رأس فنار بخليج السويس لإنتاج الزيت الخام.

ومن جانبه أشار الرئيس التنفيذي للشركة الألمانية إلى أن شركته تعمل في مصر منذ عام 1974 في مجال البحث عن البترول والغاز وتنمية الحقول المكتشفة مؤكداً ان صناعة البترول والغاز المصرية واعدة للغاية وتضم فرص استثمارية جاذبة لشركات البحث والإنتاج ، وأن نجاح مشروع انتاج الغاز من حقول غازات شمال الأسكندرية وغرب المتوسط العميق يعد إنجازاً عظيماً يضع مصر في مقدمة الدول التي تحقق فيها شركته نجاحات استثمارية ، كما يعد إنجازاً للشركة حيث يعد أكبر المشروعات فى تاريخها مؤكداً أن ديا ستظل أهم شركاء قطاع البترول .