سالم عبدالجليل يعتذر عن «تكفيره الأقباط»: عقيدتنا فاسدة2017-05-11 10:23:08
أصدر الشيخ سالم عبدالجليل، وكيل وزارة الأوقاف السابق، بيانًا اليوم الخميس، يرد فيه على إنهاء فضائية المحور التعاقد معه، بعد تصريحاته الأخيرة عن تكفير الأقباط.
وفيما يلي نص البيان:
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فشكرًا للدكتور حسن راتب على استضافته لي على قناة المحور على مدى عام وبضعة أشهر، وشكرًا لجميع العاملين في القناة، الذين أكن لهم كل تقدير، حيث لم أر منهم إلا كل تقدير واحترام، أما مسألة إنهاء التعاقد ترجع لرؤية صاحب القناة، وأن أعذره في قراره، وأدعو الله له بالتوفيق”.
“أما مسألة التعايش بيننا وبين أبناء الوطن من إخواننا المسيحيين، بل بيننا وبين أبناء الجنس البشري في كل بقعة من بقاع الأرض، ليست محل بحث أو نقاش، فهي محسومة بنص القرآن الكريم، حيث قال تعالى في سورة الحجرات: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (١٣).”
والعلاقة بين بني البشر تقوم على احترام الآخر، والحفاظ له على دينه ونفسه وعقله وعرضه وماله، وهذه مقاصد جميع الشرائع السماوية، ومعاملة غير المسلمين بالبر والقسط والمعروف هي منهجنا كما قال تعالى في سورة الممتحنة: {لَّا يَنْهَاكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا۟ إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ (٨).
وأوضح “عبد الجليل”، أن الشركاء في الوطن لا يجوز التمييز بينهم على أساس العقيدة أو غيره، بل هم جميعًا مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة مع اليهود، واعتبرهم مع المؤمنين أمة واحدة.
وأكد أن ما صدر منه في إحدى حلقات برنامجه اليومي المذاع على قناة المحور الفضائية، كان تفسيرًا لآية قرآنية في سياق تفسيرنا لسورة آل عمران، والذي بدأ فيه منذ أكثر من عام، وبلغنا قول الله تعالى في سورة آل عمران: {وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى ٱلآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ (٨٥)، أساء إلى البعض واعتبر فيه جرحا لمشاعر المسيحيين، وأنا عن جرح المشاعر أعتذر، وأكرر تأكيدي: الحكم الشرعي بفساد عقيدة غير المسلمين “في تصورنا” كما أن عقيدتنا فاسدة في “تصورهم” لا يعني استحلال الدم أو العرض أو المال، فللإنسان حريته في اعتناق ما يشاء، ولا يجوز إكراه أحد على تغيير معتقده، والحساب على الله تعالى، أما في دنيا الناس فنتعامل بالإخاء الإنساني والمحبة والبر، ونتعايش بما تعنيه الكلمة من معنى، حتى إن الشريعة الغراء تبيح لنا أن نأكل من ذبائح أهل الكتاب ونتزوج من نسائهم.
واختتم بيانه قائلاً: “أشكر كل من تواصل معي وعلى الأخص من الإخوة المسيحيين، وأخيرًا فلست منزعجا من فسخ التعاقد من جانب قناة المحور، وألتمس لهم العذر، وكل شيى بقدر الله وحده .. { رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا }.
-
وزير الصحة: الانتهاء من إعداد خريطة ومنظومة صحية جديدة
أعلن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان الانتهاء من إعداد خريطة ومنظومة صحية جديدة لمحافظات مصر تم خلالها تحديد الإمكانيات الحقيقية علي أرض الواقع بكل محافظة ، ...Wed, 10 May 2017 13:21:25 GMT
-
البورصة تربح 900 مليون جنيه ومؤشرها يرتفع 46ر0%
تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم /الأربعاء/ وسط عمليات شراء من مؤسسات وصناديق استثمارية أجنبية وأفراد مصريين وعرب على أسهم منتقاه في قطاع ...Wed, 10 May 2017 13:10:08 GMT
-
واتس اب يضيف ميزة لحماية مستخدميه
أضاف تطبيق واتساب للتراسل الفوري ميزة جديدة بهدف توفير مزيد من الحماية لمعلومات المستخدمين التي يتم حفظها على شبكات تخزين خارجية. وأضاف واتس اب، التابع لشركة فيس ...Wed, 10 May 2017 10:54:25 GMT
-
بوتين يأمر بمضاعفة الإجراءات الأمنية خلال كأس القاراتWed, 10 May 2017 13:57:54 GMT
-
خبير اقتصادي: مصر لديها «أكبر احتياطات غاز طبيعي العالم»
وصف الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد السياسي، أن حقول الغاز الطبيعي بالبحر الأبيض المتوسط بأنها “مستقبل الأجيال القادمة”، معتبرا اكتشافات الغاز الطبيعي في أخر ...Wed, 10 May 2017 12:21:14 GMT
-
البرلمان يصوت اليوم على قانون «العلاوة»Wed, 10 May 2017 10:37:12 GMT
-
"أراضي الدولة" تمنح محافظة القاهرة مهلة شهرين لحصر أراضيها
منحت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات، محافظة القاهرة شهرين للانتهاء من الحصر الكامل لكل أراضيها ...Wed, 10 May 2017 12:51:22 GMT
-
فلسطين.. إضراب الأسرى يدخل يومه الـ24 والخميس "يوم غضب"
يواصل نحو 1700 أسير فلسطيني بقيادة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مروان البرغوثي، إضرابهم المتواصل عن الطعام لليوم الـ24 على التوالي، فيما قررت اللجنة الوطنية لإسناد ...Wed, 10 May 2017 09:09:19 GMT
-
الريال يواجه أتلتيكو لحسم التأهل لنهائي دوري الابطال
يحل فريق ريال مدريد الإسبانى ضيفا ثقيلا على أتلتيكو مدريد بملعب “فيسنتي كالديرون”، في التاسعة إلا ربع مساء اليوم الاربعاء، فى إياب الدور نصف النهائي من منافسات ...Wed, 10 May 2017 08:29:49 GMT