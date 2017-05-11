يشارك الممثل الأمريكي تيم بليك نيلسون في فيلم “ذا ترو دون كيشوت” وهو معالجة عصرية للرواية الكلاسيكية الشهيرة “دون كيشوت” للكاتب الأسباني “ميغيل دي ثيربانتس”.

بدأ تصوير الفيلم هذا الأسبوع بالقرب من مدينة “نيو أورلينز” الأمريكية تحت إدارة المخرج كريس بوتشيه الذي كتب سيناريو هذا العمل الفني أيضا،حسبما أفاد موقع مجلة “فارايتي” الأمريكية ، ويشارك في الفيلم الممثل الأمريكي جاكوب باتالون الذي يؤدي دور “سانشو بانثا”، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.

وتدور أحداث هذا العمل الفني حول رجل يعيش حياة مستقرة و مرفهة و لكنه يشعر بالملل حتي يصاب بالجنون فيتقمص شخصية “دون كيشوت” ليستمتع بالمغامرة و الشهرة و المجد و هي الأشياء التي ستعطي لحياته معنى.

و رواية “دون كيشوت” نشرت علي جزءين في عامي 1605 و 1615 و تدور أحداث الرواية حول رجل أسباني من النبلاء يفقد عقله في مسعاه لإحياء قيمة الشهامة.

و أكد بوتشيه أن هذه الرواية هي أكثر الكتب طباعة بعد الإنجيل، لافتا إلي أن العمل الفني المأخوذ عن الرواية سيكون كوميديا،وأن تيم هو الأنسب لأداء دور البطولة فهو يستطيع أن يعبر عن حالة السعادة و اليأس التي كان يمر بها “دون كيشوت