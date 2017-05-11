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أحمد عزمي يحلم بالنجومية في فيلم "مطربين عن الطعام"
الممثل أحمد عزمي

أحمد عزمي يحلم بالنجومية في فيلم "مطربين عن الطعام"

2017-05-11 10:14:26
وكالات

بدأ الفنان أحمد عزمي تصوير أول مشاهده بفيلم “مطربين عن الطعام ” بأحد الأستوديوهات بشبرامنت ويجسد خلاله دور الشاب الحالم بالنجومية ويصطدم بالعقبات.
أحمد عزمي قال- للنشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط – إنه تردد في قبول الدور وعندما تمعن في قراءته وجد أن المضمون يقدم رسالة جيدة حول الشباب الذين يسعون وراء تنفيذ حلمهم بدون أن يكون لديهم وعى بالخطوات الصحيحة لتحقيق هذا الحلم.
وحول اختيار اسم الفيلم أوضح أحمدعزمي أنه اسم مؤقت ويمكن استبداله بإسم آخر لحين تحديد موعد عرض الفيلم بدور العرض.
الفيلم بطولة نرمين ماهر وأحمد عزمي وأحمد صيام وأميرة نايف وإخراج رامى مكرم.

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