يعاني نادى روما العديد من الغيابات في مباراته القادمة أمام نادى يوفنتوس التي قد تحسم السباق على الدوري الإيطالي لكرة القدم الموسم الحالي.

وذكر موقع فروزا إيطاليا اليوم /الخميس/ أنه تأكد غياب الهداف الأول للفريق ادين دجيكو وتثور الشكوك حول مشاركة رادا نيانجولان لاعب خط الوسط.

كما يغيب عن صفوف الفريق كيفين ستروتمان المعاقب بالإيقاف مباريتين.

ويتعين على ذئاب روما الفوز على اليوفي المتصدر للحفاظ على حظوظه في الفوز باللقب خاصة بعد نجاحه في الفوز برباعية خارج الديار على فريق اي سى ميلان.