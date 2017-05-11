صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز مدينة العاشر من رمضان حقق إنجازات كبيرة فى تنفيذ مشروعات خطة عام 2016 /2017، وأهمها مشروعا الإسكان الاجتماعي والمتوسط، وكذا المشروعات الخدمية المختلفة.

وفيما يتعلق بمشروع الإسكان الاجتماعى قال الدكتور مصطفى مدبولى، إنه يجرى تنفيذ وطرح 41260 وحدة (2063 عمارة)، بمساحة 1183 فدانًا، بتكلفة مليار جنيه، منها 23920 وحدة (1196 عمارة) بالمرحلة الأولى، وبلغت نسبة تنفيذها 93%، و14580 وحدة (729 عمارة) بالمرحلة الثانية، وبلغت نسبة تنفيذها 25%، ويجرى طرح 2760 وحدة (138 عمارة) بالمرحلة الثالثة، موضحًا أنه تم تسليم 8066 وحدة حتى الآن من إجمالى 15771 وحدة تم تخصيصها بالمدينة، ويجرى التسليم تباعًا.

وأضاف الوزير: يتم تنفيذ المشروعات الخدمية للمشروع بالتوازى مع تنفيذ الوحدات السكنية، لتحقيق الهدف التنموى للمشروع، وخلق مجتمع عمرانى متكامل، موضحًا أنه تم تنفيذ وطرح: 24 مدرسة، و14 حضانة، و10 وحدات صحية ومراكز طبية، و38 سوقًا تجارية، وناديين، وملعب ثلاثى.