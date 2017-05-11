تعود فرقة “نوبانور” العالمية من جديد لجمهور القاهرة المحب للفن النوبي، بحفل غنائي موسيقى يوم 18 مايو الجاري على مسرح الضمة التابع لمركز الموسيقى الشعبية بحي عابدين.

ويقدم نجوم النوبة في حفلهم باقة من أغاني ألبومهم “دامنيشن”، بالإضافة إلى الموسيقى والرقص والأغاني التراثية التي أشتهرت بها النوبة، والتي تعكس معاناتهم في فقدان وطنهم الأصلي بعد عمليات التهجير التي تعرضوا لها وقت بناء السد العالي، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.

تضم الفرقة نخبة من أفضل الفنانين النوبيين في مصر والعالم على رأسهم أسامه بكري وضياء فتحي وحسن جمال وجمال حسن وعازف العود حمودي.