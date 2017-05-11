أعلن الدكتور هشام عرفات وزير النقل انتهاء الحفر النفقي للجزء الأول من المرحلة الرابعة (4ِA) للخط الثالث للمترو، وذلك بعد وصول ماكينة الحفر إلى بئر الخروج عند محطة نادي الشمس.

وقال وزير النقل إن الجزء الأول من المرحلة الرابعة يمتد بطول 5.15 كم ويشتمل على 4 محطات نفقية، هي ” هارون –هليوبوليس- ألف مسكن – نادى الشمس- ومحطة واحدة علوية هي محطة النزهة”، وذلك بعد إلغاء الجزء النفقى ما بين محطة نادي الشمس والنزهة واستبداله بمسار علوي.

وأضاف وزير النقل أن تكلفة التنفيذ بدون الوحدات المتحركة تبلغ ٢٥٧ مليون يورو “١٨٤٢ مليون جنيه”، موضحا أن نسبة الإنجاز في الأعمال المدنية بمحطات هارون والنزهة ونادي الشمس وألف مسكن بلغت 85 %، كما بلغت 55% في محطة هليوبوليس، لافتا إلى أنه سيتم اختصار المدة الزمنية لتنفيذ المرحلة حتى يتم افتتاحها قبل موعدها المقرر سلفا في نهاية 2018.