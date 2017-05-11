 Moheet on google
الخميس 11 مايو 2017 10:25 صباحاً
روابط سريعة
وزير النقل: انتهاء «الحفر النفقي» بالمرحلة الرابعة للمترو
وزير النقل هشام عرفات‎

وزير النقل: انتهاء «الحفر النفقي» بالمرحلة الرابعة للمترو

2017-05-11 10:10:36

أعلن الدكتور هشام عرفات وزير النقل انتهاء الحفر النفقي للجزء الأول من المرحلة الرابعة (4ِA) للخط الثالث للمترو، وذلك بعد وصول ماكينة الحفر إلى بئر الخروج عند محطة نادي الشمس.

وقال وزير النقل إن الجزء الأول من المرحلة الرابعة يمتد بطول 5.15 كم ويشتمل على 4 محطات نفقية، هي ” هارون –هليوبوليس- ألف مسكن – نادى الشمس- ومحطة واحدة علوية هي محطة النزهة”، وذلك بعد إلغاء الجزء النفقى ما بين محطة نادي الشمس والنزهة واستبداله بمسار علوي.

وأضاف وزير النقل أن تكلفة التنفيذ بدون الوحدات المتحركة تبلغ ٢٥٧ مليون يورو “١٨٤٢ مليون جنيه”، موضحا أن نسبة الإنجاز في الأعمال المدنية بمحطات هارون والنزهة ونادي الشمس وألف مسكن بلغت 85 %، كما بلغت 55% في محطة هليوبوليس، لافتا إلى أنه سيتم اختصار المدة الزمنية لتنفيذ المرحلة حتى يتم افتتاحها قبل موعدها المقرر سلفا في نهاية 2018.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3