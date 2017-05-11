كشف الفنان جميل راتب، خلال لقائه ببرنامج “فحص شامل” تقديم الإعلامية راغدة شلهوب المذاع على فضائية “الحياة”، أن الفنان الراحل أحمد زكي حاول الانتحار في بداية حياته الفنية بسبب رفض منتج سينمائى مشاركته في أحد الأفلام بعد أداء بروفة الملابس واستبداله بالفنان الراحل نور الشريف.

وقال راتب: “اتعرض عليا أحد الأفلام، لأشارك دور البطولة مع الفنان الراحل أحمد زكى وبعد إجراء بروفة الملابس أخبرني المنتج بأنه تم الاستعانة بالفنان الراحل نور الشريف بدلا من أحمد زكي وكمال الشناوي بدلا مني، وعلمت بعدها أن أحمد زكى حاول الانتحار بسبب ذلك لأنه كان يحب الفن”.