 Moheet on google
الخميس 11 مايو 2017 10:23 صباحاً
روابط سريعة
بالفيديو.. جميل راتب: أحمد زكي حاول الانتحار
الفنان جميل راتب

بالفيديو.. جميل راتب: أحمد زكي حاول الانتحار

2017-05-11 10:08:09

كشف الفنان جميل راتب، خلال لقائه ببرنامج “فحص شامل” تقديم الإعلامية راغدة شلهوب المذاع على فضائية “الحياة”، أن الفنان الراحل أحمد زكي حاول الانتحار في بداية حياته الفنية بسبب رفض منتج سينمائى مشاركته في أحد الأفلام بعد أداء بروفة الملابس واستبداله بالفنان الراحل نور الشريف.

وقال راتب: “اتعرض عليا أحد الأفلام، لأشارك دور البطولة مع الفنان الراحل أحمد زكى وبعد إجراء بروفة الملابس أخبرني المنتج بأنه تم الاستعانة بالفنان الراحل نور الشريف بدلا من أحمد زكي وكمال الشناوي بدلا مني، وعلمت بعدها أن أحمد زكى حاول الانتحار بسبب ذلك لأنه كان يحب الفن”.



روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3