قال الفقيه الدستوري، نور فرحات، إن إحدى مشاكل مصر أن المناصب، وبالأخص البارزة، توزع فيها باعتبار الإكرامية وليس الكفاءة، على حد تعبيره.

وكتب «فرحات» في تدوينة على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «إحدى مشاكل مصر أن المناصب وخصوصا البارزة و ذات الطابع الدولي توزع فيها إكرامية وليس بالنظر إلى الكفاءة والصلاحية، وهذا سبب رئيسى من أسباب الفشل».

وأضاف: « أنا عملت عن طريق التعاقد المباشر أكثر من مرة في مناصب بالأمم المتحدة، كيف كان يتم التعيين؟، تعلن المنظمة عن الوظيفة ومواصفاتها ومتطلبتها JOB DESCRIPTION & REQUIREMENTS، وتعلن أنه في حالة تساوي الكفاءة فالأولوية للنساء ثم للأقليات، ويتم التعيين بعد فحص المتقدمين».

وتابع: «عندنا أهم حاجة : إنت قريب من وتعرف من ومش مهم إن كنت تصلح أم لا، وهذا وحده سبب أن تتحول الدولة إلى شبه دولة».