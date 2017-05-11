شاهد.. السعودية تحقق في مقطع فيديو لرومانسية زوجين داخل مدرسة2017-05-11 10:00:37
فتحت إدارة تعليم منطقة الجوف بالمملكة العربية السعودية، تحقيقًا عاجلًا، بعد تداول مقطع فيديو يرصد «رومانسية» زوجين سعوديين داخل إحدى مدارس البنات.
وبحسب صحيفة «عاجل» السعودية، أقدم زوج سعودي، في واقعة غير مسبوقة، على استغلال مرافق مدرسة حكومية في مصالحة زوجته، عبر نثر عملات ورقية على الأرض، وعرض مصوغات ذهبية على الحوائط، مع ملء الغرفة التي اختارها لمصالحة الزوجة الغاضبة بقوالب التورتة متعددة الأشكال.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامّة للتعليم بمنطقة الجوف السعودية عبد العزيز بن سعود النبط، أن الإدارة فتحت تحقيقًا بعد انتشار مقطع فيديو يصور كتابات وعبارات غرامية وأناشيد ومبالغ نقدية وهدايا عينية، وضعها زوج إحدى المعلمات في غرفة المعلمات بمدرسة للبنات تابعة لمكتب التعليم بصوير، بهدف التصالح مع زوجته المعلمة. مشيرًا إلى أن الإدارة ترفض استغلال المنشآت التعليمية لتحقيق مصالح شخصية.
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