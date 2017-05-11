 Moheet on google
الخميس 11 مايو 2017 10:18 صباحاً
روابط سريعة
أحمد حاتم يكثف تصوير "حلاوة الدنيا" وينتهي من نصف مشاهده
أحمد حاتم

أحمد حاتم يكثف تصوير "حلاوة الدنيا" وينتهي من نصف مشاهده

2017-05-11 10:02:17
وكالات

قال الفنان أحمد حاتم إنه إنتهي من تصوير نحو نصف عدد مشاهده في مسلسل “حلاوة الدنيا”، موضحا أن مخرج العمل يكثف التصوير لبدء عمليات المونتاج والمكساج لعرض المسلسل ضمن دراما رمضان المقبل.

يجسد حاتم شخصية “حسن”، وهو شخص غامض،له إسلوب حياة مختلف، وتنقلب أموره عندما يلتقي أمينة، التى تجسدها هند صبري، وتتغير حياته بسببها، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.
“حلاوة الدنيا” بطولة هند صبرى، ظافر العابدين، أنوشكا، هانى عادل، أحمد حاتم، عايدة رياض، ونهى عابدين، وهو مأخوذ عن عمل أسباني، سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف تامر حبيب، وإخراج حسين المنباوى

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3