قال الفنان أحمد حاتم إنه إنتهي من تصوير نحو نصف عدد مشاهده في مسلسل “حلاوة الدنيا”، موضحا أن مخرج العمل يكثف التصوير لبدء عمليات المونتاج والمكساج لعرض المسلسل ضمن دراما رمضان المقبل.

يجسد حاتم شخصية “حسن”، وهو شخص غامض،له إسلوب حياة مختلف، وتنقلب أموره عندما يلتقي أمينة، التى تجسدها هند صبري، وتتغير حياته بسببها، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.

“حلاوة الدنيا” بطولة هند صبرى، ظافر العابدين، أنوشكا، هانى عادل، أحمد حاتم، عايدة رياض، ونهى عابدين، وهو مأخوذ عن عمل أسباني، سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف تامر حبيب، وإخراج حسين المنباوى